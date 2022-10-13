Джакарта, 13 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Индонезия и 142 члена Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций согласились осудить присоединение новых районов к России, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Голосование показало, что 143 члена согласились принять резолюцию о порицании, в то время как пять других проголосовали против. Кроме того, воздержались еще 35 стран, включая Китай.

Ранее президент США Джо Байден заявил, угроза конфликта очень реальна для всех сторон, и мир посылает решительный сигнал в ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева провела брифинг для журналистов.

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