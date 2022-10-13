Курск, , 09:21 — REGNUM Курская область направляет более 700 млн рублей на выплаты мобилизованным и гуманитарную поддержку военнослужащих. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

Из областного бюджета и внебюджетных источников на гуманитарную поддержку бойцов выделено более 350 млн рублей. Глава региона поблагодарил всех неравнодушных жителей, предпринимателей и волонтёрские организации, помогающих в это вопросе. Расходы на региональные выплаты мобилизованным и добровольцам составляют 419 млн рублей — средства начнут переводить военнослужащим после подписания контрактов и направления их в места дислокации после прохождения боевой подготовки в учебных частях.

«Держу на особом контроле обеспеченность наших бойцов. Победа будет быстрее и с наименьшими потерями, если мы сейчас сплотимся и окажем максимальную поддержку нашим доблестным воинам!», — считает губернатор.

Кроме того, затраты на восстановление повреждённого имущества жителей приграничных районов области, пострадавших от обстрелов ВСУ, уже превысили 70 млн рублей.