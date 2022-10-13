Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Российское посольство приложит все усилия для того, чтобы ускорить возвращение гражданина России Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в тюрьме США, на родину. Об этом журналистам заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения 12 октября российского гражданина в американской тюрьме.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат рассказала, что Бут пребывает в хорошем душевном и физическом состоянии, но «ему очень не хватает нормального общения». Недавно он переболел простудой, не ковидом, уточнил Антонов.

По словам посла, Бут очень надеется вернуться на родину из американского заключения и «очень ждёт решения Москвы» на этот счёт. Антонов дал понять, что обсуждение возможного обмена заключенными с США идет «между специально обученными людьми и специально обученными службами», минуя посольство.

Читайте также: МИД РФ заявил о готовности к обменам заключёнными с США

«Наш соотечественник, гражданин России находится в тюрьме, и я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем всё делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку. Мы сделаем всё для того, чтобы он быстрее оказался дома», — указал Антонов.

Также по теме: Посол России в США получил разрешение посетить Виктора Бута

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы. Он сам своей вины не признал.