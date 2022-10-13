Калуга, , 09:49 — REGNUM 55 лучших предприятий и организаций Калужской области получили премию «Калужский бренд-2022». Премию уже в 16-й раз вручает издательский дом «Агентство «Комсомольская правда — Калуга». В торжественной церемонии принял участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, вручивший награды победителям в номинации «Предприятия промышленной сферы».

Премия «Калужский бренд-2022» вручена 55 предприятиям Пресс-служба Городской думы Калуги

«Промышленные предприятия обеспечивают большую часть доходов нашего города. Многие десятилетия в Калуге работают замечательные предприятия нашей традиционной экономики, флагманы машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, — подчеркнул Юрий Моисеев. — На них работали ещё наши родители. Это мощные и востребованные заводы, с прекрасными трудовыми коллективами и отличными перспективами. Благодаря премии «Калужский бренд» сегодня мы имеем возможность отметить тех, кто работает, созидает, генерирует идеи и реализует их».

Звания «Калужский бренд» были удостоены: заводы «Тайфун», «Калугапутьмаш», «35-й механический завод», «Первый завод», «Калуга-Тисиз», «Угра-Керам», «Агрисовгаз», «Полигон ЖБЦ» и Полотняно-Заводская бумажная мануфактура.

Глава Калуги пожелал призёрам и победителям успехов, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Калуги и калужан.