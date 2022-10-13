Благовещенск, , 09:23 — REGNUM В Белогорске две 18-летние девушки и 24-летний молодой человек зарабатывали реализацией наркотических веществ. Они находили тайники с наркотиками, расфасовывали их по маленьким дозам и прятали заново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Наркотики 40. мвд. рф

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В отношении жителей Белогорска возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, их обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств в крупном и значительном размере. Задание находить и заново делать закладки амурчане получали через интернет. «Зарплата» выдавалась им криптовалютой.

Жители Белогорска заключены под стражу. Обвинительное заключение по их делу сформировано и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, два дня назад в Амурской области задержали женщину, которая предприняла попытку начать торговать синтетическими наркотическими веществами. Через интернет она закупила более 2,5 тыс. доз наркотиков.