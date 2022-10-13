История вопроса

В 2022 году в большинстве стран мира растут цены на продукты питания, во многих государствах уже наблюдается или ожидается дефицит определённых товаров. Основными причинами кризиса являются рост цен на энергоносители, спровоцированный санкциями и иными политическими решениями стран Запада, а также вводимые ими же эмбарго на поставки удобрений и логистические ограничения.