Путин призвал ликвидировать барьеры для поставок продовольствия
Астана, 13 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал ликвидировать нелегитимные и искусственные барьеры для поставок продовольствия. Он выступил 13 октября на шестом саммите СВМДА в Астане.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
По словам Путина, Россия предпринимает максимум усилий для обеспечения нуждающихся стран критической продукцией.
«Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности», — заявил президент РФ.
Путин отметил угрозу крупных социальных потрясений в беднейших странах мира.