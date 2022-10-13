Астана, 13 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал ликвидировать нелегитимные и искусственные барьеры для поставок продовольствия. Он выступил 13 октября на шестом саммите СВМДА в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Путина, Россия предпринимает максимум усилий для обеспечения нуждающихся стран критической продукцией.

«Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности», — заявил президент РФ.

Путин отметил угрозу крупных социальных потрясений в беднейших странах мира.