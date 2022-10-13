Астана, , 09:19 — REGNUM Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных барьеров, которые препятствуют восстановлению цепочек поставок товаров. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Мы призываем к ликвидации всех искусственных нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности», — заявил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что независимым государствам нужно более эффективно использовать в расчётах национальные валюты.

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