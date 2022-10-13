Вашингтон, 13 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале 13 октября пояснил, что стоит за предложением главы минфина США Йеллен сделать потолок цен на российскую нефть в 60 долларов, и призвал европейцев не уподобляться «тупым» американцам:

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Минфин США предложил потолок цены на российскую нефть в $60 за баррель. Причем, предложение прозвучало через несколько часов после того, что Путин в который раз заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы ограничивающим на них цены странам. Зачем нужен предложенный потолок — вроде бы непонятно. Как сказала министр финансов США г-жа Йеллен, «цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать».

То есть, бабки на продолжение /В-слово/ на <территории б. УССР> будут, но и потолок установят. Только вот зачем? Ограничение цены должно стать частью восьмого (да хоть двадцать восьмого) пакета санкций, хотя все предыдущие санкции наглядно продемонстрировали, что на прекращение СВО они не влияют, а экономика России худо-бедно, но продолжает функционировать, обеспечивая жителей страны всем необходимым.

Неужели смысл новых санкций в том, чтобы получить тем же методом другой результат? Видят же, что не работает и все равно упираются, как ослы. Притом, что Россия многократно давала понять, что готова к переговорам. Нет, конечно, смысл не в этом. Суть действий американцев в том, чтобы еще больше ослабить Европу, критически зависящую от русского карбона. Ну ладно, «американцы — тупые», но вы-то, европейцы, чего ведетесь? Или вы не видите, что за счет нас с вами США восстанавливают былое могущество? Вы в одной лодке не с Америкой, а с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, установить предельную цену на российскую нефть в размере примерно $60 за баррель западным странам предложила министр финансов США Джанет Йеллен 12 октября. В ходе своей речи на собрании руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка она заявила, что предложенная стоимость позволит России «добывать и продавать нефть с прибылью».

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