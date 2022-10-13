Уфа, 13 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Экспериментальный режим для дронов-беспилотников намерено запустить Минэкономразвития России в 2023 году в Башкирии. Об этом 13 октября сообщил премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Беспилотник

Он отметил, что в Башкирия есть уникальные условия для формирования и развития беспилотной отрасли: финансы и институты развития, инфраструктура, научные разработки и кадры, развитая система государственной поддержки инноваций и предпринимательства, производственные предприятия с опытом авиастроения, бизнес-партнеры, которые готовы размещать свое производство в регионе.

Назаров отметил, что приоритетной задачей, которая решается в рамках экспериментального правового режима в регионе является снятие ограничений эксплуатации беспилотных авиационных систем массой более 30 кг.

Чиновник напомнил, что такие экспериментальные правовые режимы установлены в пяти регионах России, при этом в Башкирии имеется важное отличие: беспилотники смогут как доставлять грузы, так и выполнять авиахимические работы, помогать в борьбе с пожарами, сельскохозяйственными вредителями, незаконной вырубкой.

Сообщается, что в рамках разработанной программы было предложено четыре приоритетных направления применения экспериментального правового режима.

В сельском хозяйстве планируется осуществлять аудит земельного фонда, дифференцированное внесение удобрений, мониторинг скота, посев семян, сельскохозяйственных культур. В результате планируется уменьшить затраты и повысить урожайность культур, пояснил Назаров.

Он также отметил, что в лесном хозяйстве можно будет повысить эффективность охраны и воспроизводства лесов.

В сфере мониторинга линейных объектов можно будет сократить в шесть раз стоимость по сравнению с традиционными методами и сэкономить 181 млн руб. Нормативных отраслевых ограничений в этом направлении использования беспилотников нет, отметил чиновник.

Премьер министр Башкирии пояснил, что использование беспилотников в транспортно-логистической системе Башкирии уменьшит логистические издержки доставки грузов.

«Это будет в 1,3−10,5 раз быстрее, чем автотранспортом, и в 1,5−18 раз дешевле. Улучшится экология, снизится транспортная нагрузка», — сообщил он.

Назаров подчеркнул, что экспериментальный правовой режим в Башкирии является неотъемлемой частью «прорывного» проекта развития республики «Создание отрасли беспилотной гражданской авиации» с общим объемом частных инвестиций к 2024 году — два млрд рублей, а к 2030 году — 5,8 млрд рублей.