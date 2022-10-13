Кисловодск, Ставропольский край, , 09:14 — REGNUM Власти Кисловодска приняли решение до конца 2022 года не проводить в городе никаких масштабных мероприятий, кроме патриотических акций. Отменены традиционный праздник молодого вина и другие фестивали развлекательного плана, сообщили в администрации города-курорта.

Кисловодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Принято решение отменить все запланированные фестивали, которые должны были состояться в Кисловодске этой осенью. Исключением станут патриотические спортивные мероприятия, которые будут организованы с целью сбора средств для мобилизованных», — заявил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Он отметил, что в период проведения спецоперации на территории б. УССР все силы должны быть направлены на поддержку защитников Родины и членов их семей. Так, на 15 октября в Кисловодске запланированы гонки на внедорожниках на кубок федерации профсоюзов «Кавказ за наших», участниками которого станут более 50 экипажей со всего юга России. Стартовый взнос участников соревнований перечислят в фонд помощи военнослужащим.