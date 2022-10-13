Москва, 13 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке на предприятиях территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивостока зарплаты существенно выше средних по региону. Данные о средних заработках в зонах преференциального режима в своём телеграм-канале опубликовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Kp40.ru В июне средняя заработная плата выросла на 6%

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Средняя зарплата на крупных предприятиях, на которые приходятся 65% работающих на территориях ТОР и СПВ и 86% инвестиций, за 9 месяцев 2022 года составила 105 тыс. рублей. Это на 32% выше, чем в среднем по Дальнему Востоку. Самые высокие заработки зафиксированы в отраслях добычи полезных ископаемых (133 тыс. рублей), строительство (129 тыс. рублей), транспорт и логистика (128 тыс. рублей).

Самые высокие средние зарплаты платят резиденты в Якутии — 129 тыс. рублей, что на 42% выше среднего по республике. На втором месте Хабаровский край — 97 тыс. рублей — на 58% выше среднего по региону и на третьем — Приморье - 89 тыс. рублей - на 48% выше.

«Таким образом, установленные Правительством РФ льготы по единому социальному налогу (снижен до 7,6% на 10 лет) для резидентов ТОР и СПВ позволяют работодателям платить больше, чем в среднем по экономике», — написал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиции в первые 15 социально значимых проектов, которые могут быть реализованы в Арктике в ближайшее время, превышают 75 млрд рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.