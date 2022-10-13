Астана, 13 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 октября заявил о желании добиться перемирия в конфликте на территории бывш. УССР.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Эрдоган заявил, что целью Анкары является «скорейшее достижение перемирия» в конфликте на территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе выступления в Астане отметил необходимость более эффективно использовать в расчётах национальные валюты.