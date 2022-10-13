Биробиджан, , 09:19 — REGNUM В связи с нехваткой медицинских работников в Еврейской автономной области вынуждены привлекать для обслуживания населения врачей из других регионов. Так, в город Облучье приехали обследовать жителей узкие специалисты из Ставропольского края, сообщил 13 октября телеграм-канал заместителя председателя правительства автономии Валерия Жукова.

Школьный врач Mos.ru

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Медосмотры продолжались в течении трёх дней. Всего специалисты осмотрели более тысячи детей, в том числе почти 100 из них сделали УЗИ сердца. Приём вели также невролог, хирург, травмотолог-ортопед, ЛОР, уролог-андролог и эндокринолог.

Пока проблему кадрового дефицита в здравоохранении в регионе решают таким образом. Впоследствии власти надеются, что в населённые пункты ЕАО вернутся молодые люди, которые поступили в образовательные учреждения с медицинским уклоном по целевому набору.

«У нас есть нехватка кадров, но делается всё и нами, и департаментом здравоохранения, и правительством области, чтобы врачи были. Пока учатся наши целевики, которые вернутся к нам работать, мы обеспечиваем медицинскую помощь населению с привлечением специалистов из других регионов России» — отметил главный врач Центральной районной больницы Облучья Юрий Маркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО на привлечение кадров в медицину потратят 14 млн рублей. Медицинские организации остро нуждаются в кадрах. В больницах открыты вакансии около 50 врачей, есть работа для десятков медсестёр. Наиболее остро регион нуждался в анестезиологах, хирургах, акушер-гинекологах.