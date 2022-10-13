Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Правительство Египта настаивает на заключении крупного соглашения о финансировании с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает агентство Reuters.

Египет

Переговоры ведутся в Вашингтоне, где проходит собрание руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Египет пытается получить кредит от Международного валютного фонда с марта 2022 года, чтобы отсрочить проблему растущего внешнего долга.

Трудности в экономике республики вынудили иностранных инвесторов вывести почти $20 млрд с египетского рынка ценных бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября египетский министр нефти Тарик аль-Мулла заявил, что Египет хочет нарастить до $10 млрд объем экспорта египетского природного газа в 2022-2023 финансовом году.

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