Москва, 13 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Правительство России дало положительный отзыв на законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Инициативы предстоит обсудить 17 октября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее, как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Планируется также ввести административную ответственность за пропаганду педофилии и ввести административную ответственность за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.