Калуга, , 09:27 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев предложил унифицировать выплаты мобилизованным, сообщает 13 октября корреспондент ИА REGNUM.

Спикер калужского областного парламента Геннадий Новосельцев Законодательное собрание Калужской области

«Планирую на Совете законодателей ЦФО, где будут рассматриваться вопросы оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям, поднять тему унификации выплат всем мобилизованным, так как несправедливо разделять их по региональному признаку. Все участники спецоперации должны быть в равных условиях и получать одинаковую поддержку из федерального бюджета, возможно, на условиях софинансирования с регионами», — отметил Геннадий Новосельцев.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Калужской области.

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