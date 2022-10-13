Бухарест, , 09:08 — REGNUM Если Румыния в течение ближайших двух месяцев не войдет в зону Шенгенского соглашения, в стране могут усилиться антизападные настроения, которые нанесут существенный удар по присутствию Бухареста в структурах Европейского союза. Об этом 13 октября со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телеканал Digi24.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Йоханниса, сегодня большинство румын надеется на скорейший процесс снятия последних пограничных и таможенных ограничений для Румынии в рамках ЕС, однако, если этого не произойдет, страну может «охватить евроскептицизм».

«Нам необходимо стать полноценной частью Запада, в противном случае наши люди разочаруются в западных ценностях», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, на сегодняшний день Румыния не является участником Шенгенской зоны, предусматривающей беспрепятственное пересечение границ в рамках государств Евросоюза.