Бухарест, 13 октября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Если Румыния в течение ближайших двух месяцев не войдет в зону Шенгенского соглашения, в стране могут усилиться антизападные настроения, которые нанесут существенный удар по присутствию Бухареста в структурах Европейского союза. Об этом 13 октября со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

По словам Йоханниса, сегодня большинство румын надеется на скорейший процесс снятия последних пограничных и таможенных ограничений для Румынии в рамках ЕС, однако, если этого не произойдет, страну может «охватить евроскептицизм».

«Нам необходимо стать полноценной частью Запада, в противном случае наши люди разочаруются в западных ценностях», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, на сегодняшний день Румыния не является участником Шенгенской зоны, предусматривающей беспрепятственное пересечение границ в рамках государств Евросоюза.