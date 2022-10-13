Астана, 13 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Независимым государствам нужно более эффективно использовать в расчётах национальные валюты, заявил 13 октября президент России Владимир Путин в Астане.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Обращаясь к участникам шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Путин отметил необходимость более эффективно использовать в расчётах национальные валюты. По его словам, это позволит укрепить суверенитет стран.