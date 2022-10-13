Москва, 13 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вступление Киева в НАТО может привести к третьей мировой войне, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны», — сказал он ТАСС.

Венедиктов добавил, что целью обсуждения этого вопроса является создание «информационного шума» и привлечение «в очередной раз» внимания к Киеву.