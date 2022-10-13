Астана, 13 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Азиатские страны производят две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но остаются уязвимыми в вопросе продовольственной безопасности. С таким заявлением 13 октября выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«На пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности, — сказал Токаев. — Нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать «зелёные коридоры» между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров».

Казахстанский лидер отметил, что в Астане находится штаб-квартира Исламской организацией по продовольственной безопасности. Он считает, что у сотрудничества с этой площадкой есть хорошие перспективы. По мнению Токаева, страны Азии имеют потенциал для того, чтобы помощь нуждающимся странам с продовольствием и удобрениями.

Токаев также предложил изменить формат финансового саммита СВМДА так, чтобы создать постоянно действующую площадку, которая будет способствовать финансовому развитию стран и восстановлению экономик после последних потрясений.

Напомним, в СВМДА входят 28 стран, в том числе Россия. Российский президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите.