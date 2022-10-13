Лондон, , 09:05 — REGNUM Великобритания заявила, что передаст Киеву ракеты противовоздушной обороны, способные сбивать крылатые ракеты, после того как российские силы в последние дни нанесли удары по инфраструктуре в Киеве и других городах.

Ракета AIM-120D AMRAAM класса «воздух-воздух»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о новой поддержке перед встречей НАТО, которая должна состояться в Брюсселе 13 октября.

Великобритания заявила, что усовершенствованные ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM, которые будут поставлены в ближайшие недели, могут использоваться вместе с системой противовоздушной обороны «земля-воздух» NASAMS, обещанной Соединенными Штатами.

Также будут переданы сотни зенитных ракет других типов, беспилотные летательные аппараты и еще 18 артиллерийских орудий.

«Последние неизбирательные удары России по гражданским районам [б. УССР] требуют дальнейшей поддержки для тех, кто стремится защитить свою страну, — заявил Уоллес. — Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в [б. УССР]».

Читайте ранее в этом сюжете: Канада пообещала Киеву военную помощь на $34,1 млн