Париж, 13 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В случае активного участия Белоруссии в конфликте на территории б. УССР, белорусского президента Александра Лукашенко ожидают проблемы. Об этом 13 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По словам Макрона, в случае если «президент Лукашенко решит ещё больше посвятить себя» конфликту на территории б. УССР, «он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдётся для него без проблем».

При этом французский лидер также напомнил о введённых Евросоюзом санкциях против Минска после того, как белорусские власти разместили на своей территории военных России якобы для «переброски» на территорию б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссию будут официально завозить новые китайские автомобили JAC.