Париж, , 09:02 — REGNUM Российские аграрии не смогли принять участие в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он рассказал, что на этой неделе в Париже пройдёт сельскохозяйственная выставка, однако граждан РФ на ней не ждут.

«Во-первых, российским представителям просто даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться для участия в этой выставке, а на наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут», — приводит слова посла РИА Новости.