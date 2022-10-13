Тверь, 13 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Биолог Екатерина Долженко, принявшая участие в конкурсе «Красота Микромира 2022», получила приз зрительских симпатий за необычную работу. Об этом 13 октября сообщает портал «Твериград».

Эдвард Мунк. Крик

Участникам было предложено создать в чашке Петри картину при помощи бактерий. На тот раз конкурсантам предложили на выбор две темы: «Многонациональная страна» и «Копия мирового шедевра». Сотрудница бактериологической лаборатории Центра специализированных видов помощи имени В. П. Аваева выбрала второй вариант и при помощи микроорганизмов воссоздала известную картину Эдварда Мунка «Крик». Победителя в категории «Народный избранник» выбирали при помощи голосования.

Напомним, Эдвард Мунк написал серию картин «Крик» в период между 1893 и 1910 годами. Всего художник создал четыре версии произведения, наиболее известная из них выставлена в Национальном музее Норвегии.