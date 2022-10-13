Джакарта, , 09:00 — REGNUM Правительство города Богор в Индонезии объявило, что восемь жителей оказались погребены под завалом из-за оползня, сообщает CNN Indonesia.

Спасатели на месте где произошел оползень. Индонезия © twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas))

Четверо человек были эвакуированы в городскую больницу Богора, и четыре человека все еще остаются под завалом. Процесс эвакуации осложняется тем, что тяжелая техника не может проехать к месту инцидента.

Место происшествия подвержено оползням, поскольку находится в густонаселенном населенном пункте с плохо расположенными строительными конструкциями и крутым склоном.

«Поэтому мы призываем людей освободить здания в районах, подверженных оползням. Экстремальная погода все еще продлится до апреля 2023 года», — говорится в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Папуа.

Читайте также: Землетрясение произошло в индонезийской провинции Папуа