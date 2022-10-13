Омск, , 08:58 — REGNUM Мобилизованные жители Омской области проходят боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Как сообщили ИА REGNUM 13 октября в областном правительстве, боевая подготовка ведётся на полигоне в Черёмушках, где также обучаются резервисты из других регионов.

Обучение мобилизованных в Омской области Оmskportal.ru

Мобилизованные занимаются военно-инженерной, огневой и тактической подготовкой. Обучение займёт четыре недели.

Ведётся подготовка по специальностям водитель-мастер, механик–водитель, старший мастер, командир для экипажей БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и так далее. Резервисты, отслужившие в танковых войсках, вспоминают особенности управления боевой машиной. Также бойцы учатся противостоять бронетехнике.

Обучают резервистов опытные инструкторы, в том числе побывавшие в горячих точках.

Мобилизованный Роман Фазлыев вернулся домой со срочной службы в 2020 году. Его специализация — гранатомётчик. Военнослужащий отметил, что сейчас стране требуется помощь. «Надо ехать, помогать, нам это всем нужно. Мы одна страна, одна семья, друг за друга надо горой стоять. Парням там тяжело, надо ехать помогать. Все мы люди, все свои, а своих не бросаем», — подчеркнул он.

Власти региона заверили, что резервисты на учениях обеспечены всем необходимым. Для боевой подготовки используются образцы современной военной техники. В военно-полевом лагере созданы все необходимые бытовые условия: проложена дорога, проведён водопровод, смонтирована линия электропередач, установлены палатки. Есть полевая кухня, столовая, медицинский центр, мобильные бани.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Каждый мобилизованный из Омской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплаты обещают начать со следующей недели.

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