Астана, 13 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал другие страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Выступая на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане Путин заявил, что Россия призывает к более тесному сотрудничеству с международным банком данных по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин рассказал о возникшей угрозе голода и социальных потрясений в беднейших странах.