Астана, , 08:55 — REGNUM Ситуация в Афганистане на сегодняшний день остаётся острейшим вызовом безопасности. Об этом 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане заявил президент России Владимир Путин.

«Эта страна более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна решить проблемы с террористическими угрозами», — подчеркнул глава государства.

По его словам, это подтверждает череда терактов, в том числе и взрыв у российского посольства 5 сентября.

«Мы настоятельно призываем компенсировать ущерб и разморозить средства Афганистана», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, семьи десятков тысяч афганских граждан, погибших в результате 20-летней американской военной интервенции, добиваются справедливости для своих погибших близких. Согласно официальной статистике, за два десятилетия американского вторжения в Афганистан под предлогом «борьбы с терроризмом» было убито более 48 000 мирных граждан, из которых 3846 афганцев погибли при сотрудничестве с американскими военными.

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Добавим, что после прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в США было заморожено порядка $7 млрд афганских активов. Ранее Вашингтон прорабатывает план по депонированию 3,5 миллиарда долларов арестованных активов Афганистана в «Банк международных расчётов» в Швейцарии и распределению этих денег под контролем группы международных экспертов. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают такое решение незаконным.