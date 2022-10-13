Улан-Удэ, 13 октября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. На территории Бурятии за девять месяцев 2022 года произошло 695 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 90 человек погибли, 956 получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В половине случаев люди погибли из-за пьяных водителей. Всего с начала года правоохранители задержали и отстранили от управления транспортом более 5,7 тыс. водителей с признаками опьянения.

«Пешеходы стали виновниками 71 ДТП, в котором лишились жизни 16 граждан, 56 получили травмы различной степени тяжести. При этом, в 16 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде», — добавили в ведомстве.

Плохая дорога стала одним из факторов в 211 происшествиях. По итогам проверок было выдано почти семьсот предписаний на устранение недостатков в содержании автодорог и улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 октября в республике произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека. 19-летний молодой человек и 17-летняя девушка погибли на месте. Спустя несколько часов в больнице скончались ещё один пассажир 18 лет, а также 29-летний водитель. Последний в момент аварии был пьян.

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