Астана, , 08:54 — REGNUM Мир не становится безопасней, не смотря на стремление стран к миру и сотрудничеству. С таким заявлением 13 октября выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Касым-Жомарт Токаев akorda.kz

«Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо «глобальной дисфункцией"», — сказал Токаев.

Он отметил, что после предыдущего саммита в данном формате, который прошёл в 2019 году, мир столкнулся с тяжёлыми испытаниями, последствия которых до сих пор негативно влияют на развитие. Токаев призвал стремиться к достижению устойчивости в отношениях, несмотря на возникающие «беспрецедентные угрозы».

«Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА. Убеждён, что Совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьёзные перспективы и большое будущее», — добавил казахстанский президент.

Напомним, в СВМДА входят 28 стран, в том числе Россия. Российский президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите.

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