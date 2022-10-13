Оттава, , 08:53 — REGNUM Правительство Канады передаст киевскому режиму дополнительную военную помощь на сумму 47 млн канадских долларов ($34,1 млн), заявил на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о передаче Киеву «артиллерийских снарядов, зимнего обмундирование и камер для беспилотников». Трюдо подчеркнул, что Канада продолжит оказывать нацистскому режиму «всестороннюю поддержку».

В канадском министерстве обороны уточнили, что новый пакет помощи будут включать снаряды для американских дальнобойных гаубиц М777, камеры для беспилотных летательных аппаратов, коммуникационное оборудование и 400 тыс. единиц зимней одежды.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября газета The Times написала о том, что власти Британии передадут Киеву ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые должны до конца года поступить на вооружение ВСУ.

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