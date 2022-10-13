Горно-Алтайск, 13 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации жители Республики Алтай получат единовременную региональную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом 12 октября сообщил глава республики Олег Хорохордин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«Сегодня на первом заседании Единого штаба по вопросам частичной мобилизации, поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей приняли решение о введении единовременной региональной выплаты мобилизованным гражданам в 100 тыс. рублей», — написал он в своём сообщении.

Также глава региона утончил, что такие выплаты будут произведены из средств бюджета республики, и добавил, что они будут начаты, когда жители Республики Алтай, будут мобилизованы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об оказании дополнительной региональной помощи для семей дополнительную региональную помощь для семей мобилизованных и участвующих в спецоперации ВС России жителей Карелии приняли власти региона.