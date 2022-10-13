Прага, , 08:52 — REGNUM На следующей неделе Европейский союз представит предложения о начале совместных закупок газа в течение нескольких месяцев и разработке альтернативного эталона цены на газ, однако на встрече, прошедшей 12 октября, странам так и не удалось принять решение по ограничению цен на газ, как передает агентство Reuters.

Европейская комиссия

После встречи министров энергетики стран ЕС в Праге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейская комиссия изложит планы по разработке альтернативного эталона цен на газ в ЕС и без промедления приступит подготовке совместных закупок газа странами ЕС.

Однако, по словам Симсон, пока неясно, получит ли 18 октября проект ограничения цен на газ, используемый для производства электроэнергии, достаточно поддержки среди стран.

«За выходные мы посмотрим, как нам перейти к ограничению цены на газ для производства электроэнергии, если [вопрос] на той стадии, когда можно сказать, что широкое большинство государств-членов поддерживает эту меру», — сказала она и добавила, что в предлагаемом пакете мер будет изложен «временный механизм» по ограничению цен и возможные риски от его введения.

Министр промышленности Чехии Юзеф Сикела сказал, что министры согласились начать совместные закупки газа к следующему лету и что Чешская Республика, которая сейчас председательствует в ЕС, созовет экстренное заседание министров в ноябре для утверждения ожидаемых предложений.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия заявила, что нашла замену «большей части российского газа»