Париж, , 08:55 — REGNUM Франция не хочет мирового конфликта и помогает киевскому режиму «устоять», написал французский президент Эммануэль Макрон в своём микроблоге в Twitter.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Макрона, президент России Владимир Путин должен положить конец вооружённому конфликту на территории б. УССР. Кроме того, французский лидер в эфире телеканала France 2 заявил, что Киеву рано или поздно придётся вступить в переговоры с Москвой, так как это в интересах обеих сторон.

«Мы не хотим мировой войны. Мы помогаем [киевскому режиму] устоять на своей земле», — написал Макрон в микроблоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что обязательно продолжит говорить с «главными действующими лицами» конфликта на территории б. УССР.

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