Борисов рассказал о возможности запуска спутников для дружественных стран
Москва, 13 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Россия в 2023 году может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Роскосмос
«Прогресс» перед запуском
«Я думаю, что в следующем году несколько пусков будет», — сказал он РИА Новости.
Называть конкретные страны-заказчики Борисов не стал.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия начинает проектирование новой орбитальной станции.
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