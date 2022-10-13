Москва, 13 октября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Россия в 2023 году может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Роскосмос «Прогресс» перед запуском

«Я думаю, что в следующем году несколько пусков будет», — сказал он РИА Новости.

Называть конкретные страны-заказчики Борисов не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начинает проектирование новой орбитальной станции.

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