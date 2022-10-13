Москва, 13 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Для работы Запорожской АЭС будет использоваться российское топливо, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, которые приводит Readovka, переход станции на российскую систему хранения отработавшего топлива уже начался. После того как ЗАЭС израсходует имеющиеся запасы топлива, она перейдёт на российское.

Карчаа пояснил, что переход предполагает целый ряд моментов, включая документы и регламенты.