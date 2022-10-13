Бухарест, , 08:47 — REGNUM В Румынии зарегистрирован рекордный за последние несколько лет рост цен на основные продукты питания. Об этом 13 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно данным румынского Национального института статистики (INS), по сравнению с прошлым годом стоимость картофеля возросла на 42,83%. Кроме того, подорожали мука (35%), растительное масло (30%) и мясо (27%).

По словам независимых экспертов, сложившаяся ситуация связана с общими инфляционными процессами в Румынии, а также с отказом Бухареста от экспортно-импортных операций с Российской Федерацией.

На сегодняшний день более четверти жителей Румынии не имеют финансовых возможностей для регулярного полноценного питания.