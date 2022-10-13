Бухарест, 13 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Румынии зарегистрирован рекордный за последние несколько лет рост цен на основные продукты питания. Об этом 13 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно данным румынского Национального института статистики (INS), по сравнению с прошлым годом стоимость картофеля возросла на 42,83%. Кроме того, подорожали мука (35%), растительное масло (30%) и мясо (27%).

По словам независимых экспертов, сложившаяся ситуация связана с общими инфляционными процессами в Румынии, а также с отказом Бухареста от экспортно-импортных операций с Российской Федерацией.

На сегодняшний день более четверти жителей Румынии не имеют финансовых возможностей для регулярного полноценного питания.