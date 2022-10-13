Петрозаводск, , 08:46 — REGNUM Решение об оказании дополнительной региональной помощи семьям мобилизованных и участвующих в спецоперации ВС России жителей Карелии приняли власти региона. Об этом 12 октября сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наряду с федеральными мерами поддержки приняли решение на время службы ввести дополнительную региональную помощь для семей мобилизованных земляков и военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне СВО», — написал он в своём сообщении.

Также Парфенчиков утончил, что в число таких мер войдут: освобождение семей таких лиц от платы за детский сад; обеспечение бесплатным горячим питанием детей-школьников мобилизованных и участников СВО с 5 по 11 класс; компенсация стоимости обучения детям — студентам мобилизованных и участников СВО, получающими среднее профобразование в колледжах и техникумах региона на коммерческой основе; бесплатное посещение всех государственных учреждений дополнительного образования и занятий в водноспортивном центре «Акватика» и ФОКе на Ключевой для детей мобилизованных и участников СВО; бесплатной посещение для детей мобилизованных и участников СВО республиканских культурных мероприятий и музеев; а также единовременная материальная помощь на газификацию индивидуальных домов таких лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Думы Астраханской области поддержали инициативу генератора региона Игоря Бабушкина о единовременной выплате в размере 75 тыс. рублей.