Кызыл, 13 октября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Туве принято решение о расширении возможностей и полномочий единого штаба по поддержке семей призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Подробности рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, участники специальной военной операции, в том числе добровольцы дали хорошую оценку работе штаба. В связи с этим с 13 октября штаб будет заниматься также вопросами помощи вернувшимся из зоны СВО или находящимся в отпуске.

«В штабном режиме выстроим порядок действий, особенно в части медицинского сопровождения. В каждом учреждении здравоохранения будет «зелёный коридор» для всех участников СВО. Максимально расширим возможности санаторно-курортного лечения, включая выделение отдельных палат в санатории-профилактории «Серебрянка», — написал он в своём телеграмм-канале.