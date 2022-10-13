Астана, , 08:47 — REGNUM Глобальная политика серьёзно меняется, и Азии принадлежит в этом процессе ключевая роль. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Владимир Путин (c) ИА REGNUM

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую, роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — сказал Путин.

Россия, подчеркнул он, выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назвал движение к многополярному миру магистральным вектором мировой политики. По его словам, это подтвердил сентябрьский саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

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