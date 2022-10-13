Астана, , 08:40 — REGNUM Формат саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) нужно изменить и создать постоянно действующую площадку. Об этом 13 октября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите СВМДА в Астане.

«На пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал», — отметил Токаев.

По мнению казахстанского лидера, изменение формата поможет восстанавливать экономики, а также создаст новые условия для устойчивого экономического развития. Он также предложил создать механизм продовольственной безопасности.

Стоит отметить, что это — шестой саммит СВМДА. В нём также участвует президент России Владимир Путин.

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