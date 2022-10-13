Магас, 13 октября 2022, 08:39 — REGNUM Ингушетия получит помощь от федерального центра для сбалансированности республиканского бюджета. По решению правительства России региону выделено почти 1 млрд рублей на эти цели, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Контроль над эффективным расходованием средств поручен Министерству финансов России.
Как напомнили в правительстве Ингушетии, в 2021 году регион получил аналогичную сумму для поддержания стабильности бюджета. Объём доходов составил 31,142 млрд рублей, расходов — 31,257 млрд рублей.