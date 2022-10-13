Магас, 13 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Ингушетия получит помощь от федерального центра для сбалансированности республиканского бюджета. По решению правительства России региону выделено почти 1 млрд рублей на эти цели, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

« Выделить Минфину России в 2022 году в целях предоставления бюджету Республики Ингушетия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Р Ф <…> бюджетные ассигнования в размере 988 738 тыс. рублей из резервного фонда правительства Р Ф» , — говорится в распоряжении.

Контроль над эффективным расходованием средств поручен Министерству финансов России.

Как напомнили в правительстве Ингушетии, в 2021 году регион получил аналогичную сумму для поддержания стабильности бюджета. Объём доходов составил 31,142 млрд рублей, расходов — 31,257 млрд рублей.