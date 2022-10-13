Николаев, Украина, 13 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Утром 13 октября произошли взрывы на территории бывш. УССР, сообщили СМИ, подконтрольные киевскому режиму.

Michael Deal Взрыв

Кроме Киевской области, где повреждены объекты критической инфраструктуры, произошли взрывы в Николаеве и Днепропетровской области. Подробностей ударов и информации о последствиях пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртые сутки на территории бывш. УССР фиксируются взрывы на объектах энергетической инфраструктуры.