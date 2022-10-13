Сеул, , 08:40 — REGNUM В сентябре 2022 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи сократился на 1,2 трлн вон (~$839 млн), до 1,05 квдрлн вон (~$734 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, сокращение объёмов кредитования произошло в связи с ростом банковских ставок после повышения учётной ставки.

Напомним, что с августа 2021 года ЦБ Южной Кореи повышал ставку восемь раз. 12 октября Банк Кореи повысил учетную ставку на 0,5%, до 3%.

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Остаток по ипотечному кредитованию населения увеличился на 900 млрд вон (~$629 млн), однако остаток по прочим кредитам, напротив, сократился на 2,1 трлн вон (~$1,4 млрд).

Между тем остаток непогашенных корпоративных кредитов увеличился на 9,4 трлн вон (~$6,5 млрд), до 1,15 квдрлн (~$804 млрд).