Благовещенск, , 08:44 — REGNUM Необходимые для мобилизованных вещи подготовили жители Благовещенска. Всего собрано 320 рюкзаков с экипировкой, сообщил 13 октября телеграм-канал мэрии города.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Для военнослужащих приготовили термобельё и нижнее бельё, перчатки, шапки, балаклавы, фонарики, аптечки, спальники и средства личной гигиены. Закупали всё необходимое предприниматели. Волонтёры раскладывали вещи по рюкзакам.

«Это то, что мы можем сделать для ребят, которые отправляются защищать страну, жизни русских людей. Поэтому наша обязанность помочь собрать в дорогу бойцов, чтобы они чувствовали заботу и поддержку», — отметила директор Центра «Выбор» Анна Серова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области проводили военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Отправка проходила на аэродроме «Украинка».