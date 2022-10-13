Благовещенск, 13 октября 2022, 08:44 — REGNUM Необходимые для мобилизованных вещи подготовили жители Благовещенска. Всего собрано 320 рюкзаков с экипировкой, сообщил 13 октября телеграм-канал мэрии города.
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Для военнослужащих приготовили термобельё и нижнее бельё, перчатки, шапки, балаклавы, фонарики, аптечки, спальники и средства личной гигиены. Закупали всё необходимое предприниматели. Волонтёры раскладывали вещи по рюкзакам.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области проводили военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Отправка проходила на аэродроме «Украинка».