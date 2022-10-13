Москва, , 08:36 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Dgeise

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В ведомстве отметили, что за последние 20 лет в стране фиксировались только единичные завозные случаи заболевания.

«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора», — подчеркнули в федеральной службе.

При этом эпидемиологическая ситуация по холере в мире продолжает оставаться напряжённой, отметили в Роспотребнадзоре. Так, за последние девять месяцев 31 страна сообщила в Всемирную организацию здравоохранения о регистрации случаев заболевания людей холерой на своих территориях. По данным на 11 октября в регионах Азии зарегистрирован 945 561 случай заболевания холерой, в регионах Африки — 52 652.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная обстановка сложилась в Сирийской Арабской Республике. Здесь крупная вспышка холеры была зафиксирована в конце сентября. Отмечалось, что резкий рост числа заболевших кишечной инфекцией связан с аномальной засухой, вынудившей жителей республики пить воду из загрязненных источников.

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По данным на 6 октября, по всей территории Сирии было подтверждено почти 600 случаев заболевания. От холеры на сирийской территории скончались 39 человек.